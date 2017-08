Búcsúzik a rajongóktól Ennio Morricone

Október 18-án Budapestre látogat. A The 60 Years of Music Tour egyben búcsú is a rajongóktól, mert a 88 éves Maestro bejelentette: a mostani az utolsó nagyszabású turnéja, a jövőben zeneszerzői munkásságára kíván koncentrálni.



"Ennio Morricone a turnéval ünnepli hat évtizedet átívelő pályafutását. A munkának, a zenének természetesen nem kíván hátat fordítani, azonban a jövőben több országot érintő koncertkörutakat már nem vállal" - közölte Morricone sajtóirodája.



Budapestre azonban természetesen ellátogat a 88 éves Maestro, és olyan show-t hoz el, amelyhez hasonlót még nem láttak a magyar rajongók. Morricone vezénylete alatt 200 zenész és énekes vesz részt a monstre koncerten, megszólal többek között a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar, valamint a Kodály Kórus is.



- Hatalmas élmény, hogy műveimet fiatalok és idősebbek, a legkülönbözőbb anyagi és kulturális háttérrel rendelkező rétegek egyaránt örömmel meghallgatják. Munkásságom 60 éve során több mint 600 művet komponáltam, ebből jónéhány vált generációkon átívelő ismert slágerré. Mindig más programot találok ki. Tervezek például egy szvittet, amelynek elemeit hét különböző mozifilmhez szereztem, és ezek mindegyike Oscart nyert! De természetesen játszunk klasszikus darabokat a nagyszerű Sergio Leone-féle westernekből is - nyilatkozta Ennio Morricone.



A legjobb filmzenéket felvonultató utolsó nagy turné januárban kezdődött Prágában, és október 18-án érkezik meg Budapestre.