Budapesten ad koncertet Andrea Bocelli

Andrea Bocelli olasz tenor 2019. november 16-án a Papp László Budapest Sportarénába ad koncertet, amelyen operarészletek mellett legújabb albumának dalai is megszólalnak.



A budapesti koncert programjában ismert operarészletek, az énekes népszerű popalbumainak dalai szerepelnek, de felcsendül majd néhány vadonatúj szerzemény legújabb albumáról is - közölte a koncertszervező az MTI-vel.



A 60 éves tenor a koncertek mellett szinte minden évben új lemezzel áll elő. Legújabb albuma október végén jelenik meg Sí címmel. A lemez 16 vadonatúj dalt tartalmaz, amelyek témája a szeretet, a család, a hit és a remény. A korongon a világ legkiválóbb zenei csillagaival énekel együtt, így Ed Sheerannel, Dua Lipával, a crossover szupersztárjával, Josh Grobannal, a klasszikus szoprán Aida Garifullinával, valamint 20 éves fiával, Matteo Bocellivel. A lemez középpontjában a Fall On Me című közös számuk áll, amely a szülő és gyermek közötti kötődést tükrözi.



"Szerettem volna felidézni ifjúságom éveit, mint amikor egy bárban zongoráztam. Azóta sok albumot készítettem, számos feldolgozást elénekeltem, és sok más szereplésem is volt. Ám egy ponton azt mondtam magamban: eljött az ideje, hogy megpróbáljak új dalokat írni. Mintha mindent újrakezdenék, ahogy az már megtörtént karrierem során" - idézi a közlemény Bocelli szavait.