Budapesten fejleszti a Nokia a jövő gondolkodó hálózatát - Fotók

Amellett, hogy, a nagy múltra visszatekintő. A budapesti Nokiánál már több mint 2000-en dolgoznak, sokan közülük a világszínvonalú technológiai fejlesztéseken.A Nokia 1997 óta van jelen Magyarországon, ahol a két évtized alatt számos területen, köztük a kutatás-fejlesztésben is jelentős pozíciót vívott ki magának a globális piacon. Itt fejlesztették ki például a világ legtöbbet használt magyar termékét, egy úgynevezett mobil kapcsolószervert (Mobile Switching Server), ami mobilozáskor több mint 1,4 milliárd embert köt össze egymással. Ez a fejlesztés fontos mérföldkő volt a most is zajló 4. ipari forradalom szempontjából.Ilyen például a Telco Cloud felhőalapú távközlési rendszer, ami segítségével a mobilszolgáltatók egyszerűen, rugalmasan és költséghatékonyan orvosolhatják a megnövekedett igénybevétellel járó problémákat. Így a jövőben már nem kell például attól tartanunk, hogy a leterheltség miatt nem tudjuk felhívni a szeretteinket, vagy egy fesztivál élményét nem tudjuk megosztani a barátainkkal, mert a felhőben futó hálózat önmagát alakítja.hazai szakemberek dolgoznak az ehhez szükséges eszközök és hálózat fejlesztésén, hogy már 2020-ra élvezhessük az előnyeit. Az 5G csak a kezdet, ami minden iparág számára új lehetőségeket teremt. A több mint 10 Gbps hálózati sebesség extrém alacsony késleltetéssel való kombinálása az új és tömeges szélessávú alkalmazások fő hajtóereje lesz.A Nokia víziója egy idegrendszerként viselkedő, gondolkodó hálózat, egyfajta virtuális hatodik érzék, amely úgy szolgál ki minket, hogy közben észre sem vesszük. Megtanulja és felismeri a szokásainkat, igényeinket, folyamatosan reagál, így nyújtva hipergyors és minőségi telekommunikációs élményt. Ez számtalan lehetőséget nyit meg előttünk. Ha például videót streamelünk a telefonunkon, a rendszer észleli, és ehhez igazítja a sávszélességet, vagy ha tudja, hogy az adott időszakban szoktunk ébredezni, télen automatikusan magasabbra állítja a fűtésünket.A Nokia büszke arra, hogy vonzó a fiatal szakemberek számára, és mindent meg is tesz azért, hogy Magyarországon egy erős, jól képzett, agilis szakemberbázis jöjjön létre, akik itthon találják meg a számításaikat.A Nokia Networks a Magyar Kormány stratégiai partnere, és több hazai egyetem hallgatóinak biztosít lehetőséget arra, hogy igazi ipari projekteken dolgozzanak.A megnyitón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: „A vállalat vezetőivel folytatott megbeszélésemen világossá vált, hogy a Nokia globális fejlesztési stratégiájában Magyarországra kiemelt, központi helyként tekint, és az elkövetkezendő időszakban is folyamatosan bővíteni kívánja kapacitásait. Ennek a jelentősége már csak azért is túlmutat önmagán, mert a Nokia globálisan nagyon komoly expanzióban van".„A Nokia Skypark megnyitása is bizonyítja, hogy vállalatunk hosszú távon számít Magyarországra, a magyar emberek tehetségére és szakértelmére. Kollégáink itt fejlesztik például azt a vasúti mobil távközlési hálózatot is, amelyet a Nokia az egész világban hasznosít" – mondta Zagyva Béla, a Nokia Networks Magyarország ügyvezető igazgatója az ünnepélyes megnyitón.A Nokia hazai kutatóközpontja a fogyasztók jövőbeni igényeire keres hatékony megoldást. Céljuk, hogy megalkossák a jövő problémáira választ adó legkifinomultabb technológiát, ami a következő évtizedekben napi szinten könnyíti meg az életünket, hogy több időnk maradjon az emberi kapcsolatainkra. A Nokia Bell Labs olyan fejlesztéseken dolgozik, amelyek 10 éves távlatban határozzák meg és forradalmasítják a digitális életteret.