Budapesten forgatnak filmet Marie Curie életéről - Mutatjuk ki kapta a főszerepet

Az Oscar és Golden Globe díjakra is jelölt színésznő, Rosamund Pike a 2002-es James Bond-filmben, a Halj meg máskorban a jeges szépség, Miranda Frost szerepét játszotta. 2011-ben szerepet kapott a Johnny English újratöltve című filmben, és Andromédát alakította a sci-fi eposzban, A titánok haragjában (2012). Több kritikus szerint élete alakítását nyújtotta Amy Dunne-ként a Holtodiglan thrillerben.

Rosamund Pike játssza a kétszeres Nobel-díjas tudóst a Marie Curie életéről szóló, Radioactive című filmben, amelyet Budapesten forgatnak.A produkció rendezője az iráni Marjane Satrapi (Persepolis), a forgatókönyvet Jack Torne írta Lauren Redniss Radioactive: Marie Ú Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout című életrajzi könyve nyomán.A filmet az Amazon Stúdió és a Studiocanal finanszírozza és forgalmazza - számolt be róla a Variety.com.A producerek között szerepel Tim Bevan, Eric Fellner és Paul Webster a Working Title-től.A Radioactive Marie és Pierre Curie tudomány iránti szenvedélye mellett a házaspár romantikus kapcsolatát is bemutatja, valamint azt is ábrázolja, hogy felfedezéseiknek milyen hatása lett a 20. századra.Satrapi szerint filmje "az életről, szerelemről, szenvedélyről, tudományról és halálról" szól. Nemcsak egy rendkívüli nő életrajza, de a radioaktivitás történetét is elmeséli a felfedezésétől napjainkig - fűzte hozzá a rendező.Marie Curie 1903-ban a fizikai, 1911-ben pedig a kémia Nobel-díjat is elnyerte, ő volt az első nő, aki megkapta a legrangosabb tudományos elismerést.