Budapestre érkezik a techno mágusa

Fotó: Shauna Regan

Az egykori detroiti fekete srác, a visszafogottan elegáns, ugyanakkor "idealizmustól fűtött benyomást keltő" dj-zeneszerző és producer az utóbbi évtizedben Európával kezdődően az egész világot meghódította az elektronikus és a klasszikus zene egyedi ötvözetéből létrehozott grandiózus munkáival.Jeff Mills koncertjeivel határozottan új minőséget hozott a szcénába.A techno mágusával legközelebb 2018 nyarán a Budapesti Nyári Fesztivál vendégeként találkozhatunk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol az Óbudai Danubia szimfonikus zenekarral A bolygók című előadást mutatja be.

Mills ott volt Detroitban a 80-as években a műfaj születésénél.Bandájával az Underground Resitance-szel szembe szálltak a kommersz zeneiparral, fekete harci jelmezükkel is azt üzenték, hogy küldetéssel érkeztek: szerették volna megtölteni a műfajt tartalommal.Mills ennek jegyében személyesen is arra törekedett, hogy a technót összehozza a komolyzenével. A varázslat sikerült: 2006-ban debütált a Montpellier-i Szimfonikusokkal a beszédes, úgynevezett epikus techno vonulatba tartozó Blue Potential című koncertjével.Nagyon tudatos és koncentrált művész, aki az intuícióját és az elmélyültségét is munkaeszköznek tekinti, minden egyes hangról pontosan tudja, hogy mi a szerepe és milyen hatást kell kiváltania. Csendes lényében van valami a nagy világmegváltók idealizmusából, nem csoda, hogy koncertjeiben komoly szerepet kap a misztérium és a meditáció.A technót a privát időből kiragadó rituális zenékkel rokonítja és az akcionizmus sem áll távol tőle, hiszen tudja, hogy olyan robbanó elegyet birtokol, amely tele van mozgósító energiákkal, és hogy az érzelmekre és a tudatra is intenzíven ható zenéje akár politikai célokra is felhasználható.Millst érdekli a közélet és a politika, foglalkoztatják a világ nyugtalanító történései és a gondolat, hogy működését miképpen állíthatná pozitív társadalmi folyamatok szolgálatába. Megjelenésére dizájnos minimalizmus és letisztultság jellemző, ahogy műveinek megjelenésére is.Trailereiben gyakran légies művészként, nagybetűs alkotóként látjuk keverőpultjai, szekvenszerei, dobgépei és a high-tech kütyüi között, a semmi (vagy a minden) fehér háttere előtt, az eredmény pedig valami lélekig hatoló, olykor a lágyságig érzékeny és kifinomult hangzás, amelynek rezdülésin át a közönség 8-80 évesig mozgásba lendül, és kapcsolatba kerül az Univerzummal.2018. július 13-án A bolygók és az univerzum lüktető energiáit, futurisztikus morajlását és harmóniáit varázsolja a Margitszigetre.A techno mágusa a maga keverőpultjain, a vele érkező Christophe Mangou karmester pedig az Óbudai Danubia Zenekar tagjait irányítva elevenítik meg a velőig ható, univerzális zenét a csillagok alatt, és útjára eresztik egyenesen a végtelenbe.További információk és jegyvásárlás: www.szabadter.hu