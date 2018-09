Bugyira vetkőzött egy reklám kedvéért Mádai Vivien - fotók

A címben elmondtunk mindent, sokkal többet nem tudunk hozzátenni, a csinos családanyát bugyiban és melltartóban fotózták, és valószínűleg nem ez lesz az egyetlen fénykép, ami elkészült - Mádai Vivien legutóbb egyébként arra panaszkodott, hogy szerinte vastag a bokája. A két képet elnézve, ezzel most biztos nem lesz gondja, és nem fogja frusztrálni a fotózás alatt."Már nem vagyok kritikus önmagammal, tisztában vagyok az előnyös és a kevésbé előnyös testrészeimmel is. Elfogadtam magam, emiatt osztom meg ezeket a tartalmakat" - mondta akkor a műsorvezető.Mi is csak bátorítani tudjuk, hogy folytassa a posztolást!