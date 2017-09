Bugyival dobálták meg Lovasi Andrást

A pályafutásának 30. évfordulóját ünneplő énekes november 11-én ad jubileumi nagykoncertet a Papp László Budapest Sportarénában Lovasi 50 címen – mert nem csak a zenében, de a szülinapi évfordulók száma szerint is jubilál –, és ezzel egy napon egy hiánypótló könyvet is kiad, ami az általa írt dalszövegeket tartalmazza. A kötet összeállítása közben sok régen látott írásával újra szembesült, és ez óhatatlanul eszébe juttatott történeteket a múltból, amik közül egyet nagy nevetések közepette ais megosztott.– Koncertet adtunk a Kispállal Baján, és hát nagy sikerünk volt – kezdett bele a mesélésbe a zenész. – A koncert helyszínéül szolgáló színház igazgatója gratulált nekünk, azt mondta a megjelent embertömeggel kapcsolatban: „szerették, szerették…, de múlt héten volt nálunk Zámbó Jimmy és neki bugyikat is dobtak". Ezt később elsztoriztam egy kisebb klubkoncerten a közönségnek. Mondtam, hogy „persze, nekünk soha nem dobnak bugyikat!" Aztán az év végi nagy PeCsa- koncertünkön ért egy kis meglepetés, mert a törzsszurkolók, akik a klubkoncerten is ott voltak, felkészültek. Nagy, rózsaszín tundrabugyikat vettek és azzal dobáltak engem, óriási spongyák röpültek a fejemre, én meg megsértődtem, mert nem tudtam, mi ez. Csak később esett le, hogy miért kaptam a bugyizáport – emlékezett vissza rajongói kedvességére Lovasi András.