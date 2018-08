Bukik Melissa McCarthy durva bábfilmje

Második hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát a Crazy Rich Asians, ezen a hétvégén 25 millió dollárért (7 milliárd forint) váltottak rá jegyet - idézte az iparági becslést a Variety.com.



Az ázsiai szereposztással készült hollywoodi vígjáték mindössze hat százalékkal hozott kevesebbet, mint az előző hétvégén, ezzel észak-amerikai jegyárbevétele már 76,8 millió dollárnál jár.



A Warner Bros. akciófilmje, a Meg - az őscápa megőrizte második helyét a hétvégi 13 milliós eredménnyel, mely 100 millióra növelte az észak-amerikai bevételt, a külföldi piacokkal együtt átlépte a 400 milliót is.



Melissa McCarthy Haláli bábjáték című fekete komédiája valószínűleg a komikus színésznő leggyengébben nyitó filmje lesz, csupán 10 millió dollár értékben váltottak rá jegyet.



Tom Cruise újabb küldtetése, a Mission: Impossible - Utóhatás viszont továbbra is szépen teljesít: 8,1 millió dolláros hétvégi jegyárbevételével a negyedik helyen végzett a toplistán, így észak-amerikai eredménye elérte a 194 milliót.



A Disney Barátom, Róbert Gida című élőszereplős és animációs családi mozija a sikerlista ötödik helyére futott be a hétvégi 6,4 millióval, ami 77,7 milliósra duzzasztotta észak-amerikai jegyárbevételét.