Bűnösnek találta az esküdtszék Bill Cosbyt szexuális erőszak vádjában

Az ítélet azt jelenti, hogy Cosby életének utolsó éveit rács mögött fogja tölteni, amiért philadelphiai otthonában szexuálisan megerőszakolta Andrea Constandot, a Temple Egyetem munkatársát 2004-ben. Cosby mindkét perben kitartott azon vallomása mellett, hogy kölcsönös megegyezésen alapult a szexuális együttlét.



2017 nyarán eredménytelenül zárult az első tárgyalás, mivel az esküdtszék több mint 52 órán át tartó tanácskozás után sem tudott egyhangú ítéletet hozni.



A pennsylvaniai Norristownban két hétig tartó újabb tárgyalás végén az esküdtszék két napon 14 órán át mérlegelte az ítéletet.



Az újratárgyalásra a Weinstein-botrány kirobbanása nyomán a szexuális zaklatások ellen alakult MeToo mozgalom fényében került sor.



Az esküdtek a tárgyalás kezdetén valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy tisztában vannak a mozgalom céljaival, de képesnek tartják magukat arra, hogy részrehajlás nélkül ítélkezzenek. Cosby ügyvédjei elítélték a mozgalmat, mondván boszorkányüldözést folytat, és a komikust annak áldozatának nevezték.



A komikus ügyvédeinek csoportját, Tom Mesereau sztárügyvéd vezette, aki egykoron hasonló perben Michael Jacksont is védte. Legfőbb tanújuk, az egyetem egyik munkatársa arról vallott, hogy Constand arról beszélt neki, csőbe húz egy neves személyiséget és beperli őt.



Constand az után perelte be Cosbyt, hogy az ügyészség elutasította keresetét, mivel egy évtizede a Cosbyval kötött peren kívüli egyezségben 3,4 millió dollárt kapott. A komikust az elmúlt években mintegy 60 nő vádolta meg szexuális zaklatással. A nők állítása szerint Bill Cosby alkohollal vagy droggal kábította el áldozatait, mielőtt szexuálisan zaklatta volna őket.



Az állítólagos áldozatok között vannak modellek, pincérnők és a szórakoztatóipar munkatársai is. Az esetek egészen a hatvanas évekig nyúlnak vissza, legtöbbjük azóta már elévült.



Bill Cosby az amerikai televíziós sorozatok első fekete sztárja volt, akinek tündöklése kisebb-nagyobb megszakításokkal 1965-től a 2000-es évek első évtizedének közepéig tartott. A nős, többgyerekes színész-író-producer-zenész-aktivista, akinek imázsában kulcselem volt a családközpontúság, hosszú pályafutása során négy Emmy- és kilenc Grammy-díjat kapott. 2002-ben George W. Bush elnöki Szabadságéremmel tüntette ki.