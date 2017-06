Cannes-ban is díjazták a WWF Magyarország animációs filmjét

A "We are all connected" - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a White Rabbit reklámügynökség közös munkája - a Cannes Lions reklámfesztiválon kapott bronzoroszlánt Design kategóriában.Ringeisen Dávid és Ruska László rendezők a MOME és a Vertigo Digital segítségével készített kisfilmjét a WWF Magyarország reklámügynöksége és stratégiai partnere, a White Rabbit alakította kétperces reklámfilmmé.A "We are all connected" a Design kategória 278 shortlistre került alkotása közül szerezte meg a bronzoroszlánt.- Számunkra nagyon fontos, hogy megmutassuk, a természetvédelem üzeneteit is lehet kreatív köntösbe csomagolni. Ez a film az életközösségek egységét mutatja be. Egyszerűen fogalmazza meg mindazt, amiért mi dolgozunk, és ami minden ember számára elengedhetetlen, ha egészséges környezetben szeretnénk tudni a jövő generációit. Az, hogy a reklámunk ilyen elismerést tudhat magáénak, nagyon fontos mérföldkő a hazai természetvédelem történetében - mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.A cannes-i díj azonban nem az első elismerés: a film korábban a reklámszakma egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi megmérettetésén, a londoni D&AD Awards fesztiválon nyert Wood Pencil-díjat.