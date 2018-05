Cannes - A japán Kore-eda Hirokazu filmje kapta az Arany Pálmát - fotók

Japán film több mint húsz év után nyert fődíjat a világ egyik legrangosabb filmes találkozóján.A 2013-ban A fiam családja című drámáért Nagydíjat kapott japán rendező ezúttal is egy családi történet mesélt el. A film főhősei egy üzletek kifosztásából élő álcsalád, amely befogad egy bántalmazott gyereket.A 27 év után egy igaz történetet feldolgozó politikai pamflettel Cannes-ba visszatérő Spike Lee filmjében azt állítja, hogy Donald Trump elnökké választásával a Ku-Klux-Klan szélsőséges szervezet jutott politikai hatalomhoz az Egyesült Államokban.Az alkotás - amely egy politikai történet, egy klasszikus thriller, valamint egy akciófilm keveréke - egy afroamerikai rendőr 1978-ban játszódó igaz történetére épül. A rendőrnek sikerült beépülnie az 1865-ben alakult rasszista, antiszemita, a fehér fajvédelmet hirdető és időnként bűnözői módszereket is alkalmazó Ku-Klux-Klanba, és lelepleznie a módszereiket. A főszereplőt John David Washington alakítja, akinek apja, Denzel Washington 1992-ben Spike Lee nagysikerű filmjének, a Malcolm X-nek a főszerepét játszotta.A Bejrútban játszódó dokumentumfilmszerűen forgatott film egy 12 éves menekült utcagyerek története, akit Zain al-Rafeea alakít. A kisfiú a film főhőséhez hasonlóan Szíriából menekült a családjával 2012-ben Libanonba, ahol menekültként élnek.A fiktív történet keretét a húga haláláért felelős férfi megsebesítése miatt börtönbe kerülő Zain lázadása adja: beperli a szüleit, amiért világra hozták, nem iskolázták be, és verik. Jean-Luc Godard francia-svájci filmrendezőt rendkívüli Arany Pálmával jutalmazta a zsűri a Livre díimage (Képeskönyv) című filmjéért.A hivatalos verseny utolsó napján bemutatott Ayka egy kirgiz menekültnő története Moszkvában.A 33 éves színésznő játszotta a kazah rendező előző filmjének, a Tulpan című vígjátéknak a főszerepét is, amely 2008-ban a mustra második legfontosabb válogatásában, az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpont) című programban elnyerte a fődíjat.Az egyszerű kisemberről szóló bosszúfilm amatőr főszereplőjét a rendező egy szociális központban találta meg, ahol a férfi éjjeli őrként dolgozott.Pawel Pawlikowski lengyel rendező érdemelte ki aa Hideg háború című drámájáért szombat este a 71. cannes-i filmfesztiválon.Az Ida című filmjéért 2015-ben a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában Oscar-díjat nyert lengyel rendező ötödik filmjével először kapott meghívást a cannes-i fesztiválra.A Hideg háború az 1950-es években a vasfüggöny két oldalán játszódó szenvedélyes, de pusztító szerelmi történet, amelyet a politikai helyzet, valamint a szereplők közötti származási és jellembeli különbségek egyszerre tesznek lehetetlenné.megosztva kapta a 2014-ben Nagydíjat nyertolasz rendezőnő Lazzaro felice (Boldog Lazzaro) című alkotása és a filmezéstől és a külföldre utazástól hivatalosan eltiltottiráni rendező Három arc című filmje, amelyet az iráni hegyekben teljes illegalitásban forgatott.