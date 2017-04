Cannes - Jessica Chastain, Will Smith és Paolo Sorrentino is a zsűriben

A nemzetközi zsűri a május 17-en kezdődő fesztivál zárónapján, május 28-án, a záróünnepségen adja át a legjobb filmnek járó Arany Pálmát és a többi díjat.



A zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező lesz, a kilenctagú testületben négy nő kapott helyet.



A 48 éves amerikai Will Smith amerikai színész, producer, kétszeres Grammy-díjas zenész mellett ott lesz honfitársa, a 40 éves Jessica Chastain színésznő, aki a Cannes-ban 2011-ben Arany Pálmával jutalmazott Az élet fája című filmben, Terrence Malick alkotásában a főszerepet alakította.



Az 52 éves francia Agnes Jaoui színésznő, forgatókönyvíró, rendező hazájában elsősorban a Jean-Pierre Bacrival közösen írt színpadi komédiákkal és filmekkel vált ismertté, többszörös César-díjas.



A 40 éves Maren Ade német rendező, a Toni Erdmann című harmadik filmjével tűnt fel, amelyet a tavalyi cannes-i filmfesztiválon mutattak be.



A 46 éves Oscar-díjas Paolo Sorrentino olasz rendező visszatérő vendége a fesztiválnak, ahol nyolc filmjét mutatták be, s az 53 éves dél-koreai rendező, Park Chan-wook is rendszeresen megfordul a cannes-i vörös szőnyegen.



Rajtuk kívül a zsűriben foglal még helyet a 67 éves Gabriel Yared francia zeneszerző, több mint száz film zenéjének komponistája és a 35 éves Fan Bing-bing kínai színésznő.