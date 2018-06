Cápákkal és az úszó szemétfoltokkal is meg kell küzdenie a Csendes-óceánt átúszó franciának

Szeretem feszegetni személyes határaimat, és kipróbálni, hogy meddig tudok elmenni. Olyan vagyok, mint egy tigris a ketrecében, folyton a rácsok mellett rovom a köröket

Mintegy 9000 kilométeres táv áll a francia úszó, Benoit "Ben" Lecomte előtt, aki az Atlanti-óceán után a Csendes-óceán átúszására készül. A víz nemcsak a cápák miatt veszélyes, hanem a hatalmas úszó szemétszigetek miatt is.Lecomte az első úszó akar lenni, aki Japánból San Franciscóig úszik. A vállalkozás több mint hat hónapot vesz majd igénybe. Az 51 éves sportembert részben kalandvágy, részben tudományos érdeklődés vezeti: nyolctagú kísérőcsapatával egy sor tengeri kutatási programot akarnak végezni, hogy felhívják a figyelmet az óceán szennyezettségére és a vizet elborító műanyaghulladékra.Lecomte kedden indul Japán keleti partjaitól, a Csiba prefektúrában fekvő Csosi halászkikötőből, ahonnan 1991-ben a honfitársa, Gerard d'Aboville szállt vízre, hogy egyedül átevezzen a Csendes-óceánon. Az óceánban a cápák és a bénulást okozó medúzák is komoly veszélyt jelentenek számára, de a Texasban élő építész nem nyugtalankodik.- nyilatkozta a férfi, aki már hét éve tervezi a rekordkísérletet.Lecomte szerint az előtte álló feladat inkább fejben dől el, nem a fizikum a legfontosabb része.- magyarázta.A sportember tervei szerint napi nyolc órát fog úszni, amivel úgy 8000 kalóriát éget el. A nap többi részében pihen, alszik és eszik majd a 20 méter hosszú Discoverer kísérőhajón, amely ugyan azon a ponton teszi ki másnap, ahonnan előző nap kiszállt a vízből.Lecomte úszóruhát, snorkelt és úszótalpat visel majd az úszáshoz. A kísérőhajón 2,8 tonna élelmet is visznek magukkal.Mikor 1998-ban átúszta az Atlanti-óceánt, megígérte magának, hogy "soha többé" nem vállalkozik ilyen őrült kalandra, de az után, hogy családot alapított, úgy érezte, a Csendes-óceánnal is meg kell próbálkoznia.- mondta a kétgyermekes apa, aki a rekordkísérlet alatt 27 tudományos szervezet, köztük a NASA számára gyűjt majd adatokat az óceánról és az emberi fizikumról.Lecomte felidézte, hogy amikor gyermekkorában az apjával a tengerparton sétált, sohasem láttak műanyag hulladékot. Manapság viszont, amikor a gyermekeit kiviszi a partra, mindent elborít a plasztik hulladék.Úszás közben viselni fog testén egy olyan készüléket is, amely a cunami sújtotta Fukusima atomerőműből kiszivárgott radioaktivitás szintjét méri.Mint mondta: sokat gondol arra, milyen lesz gyermekei jövője. De a plasztikszennyezés kérdésében például olyan egyszerű dolgokkal nagy változást lehetne elérni, mint az egyszer használatos műanyagokkal való leszámolás.Lecomte elmondta: mindenki a cápáktól félti, de ő jobban tart a hideg víztől és a fájdalomtól, és attól, hogyan küzd meg vele.Útvonala átvezet a Texas-méretű Csendes-óceáni szemétszigeten, amely Hawaii és Kalifornia között lebeg a vízen. Csapata vízmintákat gyűjt majd, hogy a kutatók többet tudjanak meg a mikroműanyaggal szennyezett vízről.