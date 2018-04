Celebekkel folytatódik az Észbontók a VIASAT3-on

Dér Heni és Iszak Eszti.

ByeAlex és Gáspár Laci.

Hargitai Bea és Dobó Ági.

Fotók: VIASAT3/Sághy Tímea

Izgalmakat és derűs pillanatokat ígér az Észbontók legújabb, 5. évada is, ráadásul a VIASAT3 hazai fejlesztésű vetélkedőjének legújabb szériájában kizárólag celebek mérkőznek meg egymással, nyereményükkel pedig hétről-hétre egy-egy alapítványt, jótékony célt támogatnak majd. Az észbontó pillanatok házigazdája változatlanul Kovács Áron lesz, a műsorban pedig többek között Pintér Tibor, Iszak Eszti, Dér Heni Gáspár Győző, valamint az X-faktor mentorai közül Gáspár Laci és ByeAlex is megmutatja, miként tud az észbontók fejével gondolkodni.Az Észbontók 5. évadában olyan hírességeknek kell majd kitalálniuk az észbontók gondolatait, mint például Szandi, Hargitai Bea, Lakatos Márk, Janza Kata, Szabó Simon, Ábel Anita vagy éppen Kabát Péter. A játék ebben az évadban sem lesz egyszerű, hiszen minden héten 1-1 női és férfi celebcsapat versenyez majd egymással, és az előző évadokban megszokottakhoz hasonlóan ki kell találniuk, hogy a vártnál is viccesebb észbontók tudják-e a helyes választ a kérdésekre. A pontgyűjtés egy héten keresztül zajlik majd, és a hét végén derül fény arra, hogy melyik csapat nyeri az adott heti játéksorozatot. A nyertes celebcsapat a nyereményét jótékony célra ajánlja fel az általuk választott alapítványnak.– Nagyon vicces műsor, több szempontból is. Egyrészt azok miatt, akik a kanapén ültek, a gondolatmenetük, a válaszaik. Végighallgatni azt, hogy hogyan gondolkoznak ezek az embernek, akikről nem is tudom, hogy mit tudnak. A másik vicces része a Gáspár páros, Gáspár Győző és a testvére, Gáspár Zsolt volt. Nagyon-nagyon jókat nevettünk rajtuk is, sőt volt olyan, hogy egyszerűen szóhoz sem jutottunk mellettük. Amikor belekezdtek, Koós Rékával csak néztük őket és amikor abbahagyták, csak azt kértük tőlük: Folytassátok, mókás benneteket nézni, hallgatni – nyilatkozta Szandi a forgatásról, aki azt is elárulta, azért nem volt mindig egyszerű kitalálni az észbontók gondolatmenetét.A nagy sikerre való tekintettel a tavalyi év után idén újra bekapcsolódhatnak a televíziónézők is a játékba: az adás ideje alatt a viasat3.hu aloldalán játszhatnak együtt az észbontókkal. Aki pedig lemarad az élő műsorról, annak sem kell csüggednie, hiszen az aktuális epizód az adást követően azonnal elérhető lesz a VIASAT3 weboldalán, ahol ráadásként az extra és kimaradt jelentek is tartogatnak még izgalmas pillanatokat.