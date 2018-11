Cennet: új török sorozat a TV2 műsorán - Mutatjuk a kedvcsináló előzetest

A történet főszereplője Cennet, egy árvaként felnőtt lány, aki osztályelsőként végez az építészmérnöki karon. A diplomaosztója napján állásajánlatot kap csoporttársa édesanyjától, amit rögtön el is fogad. Kemény munkával és sok tanulással megvalósította álmát, és Cennetre a munkahelyén rátalál a szerelem is. A dolgok azonban mégsem mennek olyan zökkenőmentesen, kiderül, hogy választottja egy gyerekkori barátra emlékezteti, főnöknője pedig a saját lányának szánta a férfit.A két főszereplőt Almila Ada és Berk Atan alakítják, egyiküket sem láthattuk korábban még hazánkban vetített török sorozatban. Viszont Yusuf Akgün-t jól ismerhetik már a nézők a Ferihából. A címszerepet játszó színésznőt Pánics Lilla, míg a férfi főszereplőt Selimet Farkas Dénes szinkronizálja.A főszereplő, Almila Ada fiatal kora ellenére óriási népszerűségnek örvend, és nemcsak hazájában. A 24 éves lány gyermekkorától balerinának készült, divattervező édesanyja egy ideig Angliában taníttatta, ám egy sérülés miatt fel kellett adnia álmait. Ezt követően koncentrált jobban a drámaórákra, és modell karrierje is elindult. Olyan világhírű divatmagazinok címlapjain szerepelt többek között, mint a Vogue, Instagram követőinek száma meghaladja a 300 ezret.Cennet minden hétköznap 16.50-től a TV2 műsorán.