Charles Aznavour francia énekes-dalszerző csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán.

A 93 éves sanzonsztár a 2618. csillagot leplezheti le augusztus 24-én - közölték a szervezők. A tervek szerint Peter Bogdanovich rendező tart beszédet az ünnepségen.A francia Sinatrának is nevezett énekes több mint ezer dalt komponált, sanzonénekesként pedig bejárta az egész világot, a francián kívül számos idegen nyelven is előadta dalait.Rengeteg szerzeménye közül talán a legismertebb az angol nyelvterületen is listavezetővé vált She, a Dance in the Old Fashioned Way, a La Mamma, a Comme des étrangeres, a Sur ma vie, a Ce jour tant attendu és az Isabelle.Aznavour örmény bevándorlók gyermekeként született Párizsban 1924-ben. Az ötvenes évek végén lett ismert, akkor kapta meg első lemezszerződését, 1957-től elkezdett filmezni is. Utóbbi hozta meg számára az igazi hírnevet, majdnem nyolcvan filmben játszott és 94 országban lépett színpadra.