Charlie New Yorkban léphet fel januárban

Hosszú és szép pályám volt, ötvenöt éve énekelek és rengeteg nagyon jó zenésszel muzsikálhattam együtt - mondta Charlie pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.Az előadó 70. születésnapja alkalmából ad koncertet december 29-én a Sportarénában.

Eljátsszuk az életünket azokkal a kollégákkal, akiket szeretek. Rengeteg lemezt csináltam, nehéz összeállítani egy jubileumi műsort

Horváth Charlie több vendéget is elhívott ünnepi estjére, így Leslie Mandokit, Tóth Verát és Tátrai Tibort.- fogalmazott az énekes.Leslie Mandoki a műsorban felidézte, hogy 16 évesen rendszeresen eljárt Olympia-koncertekre Budapesten és csodálta Charlie-t. Hozzátette: ezekre az élményekre is alapozhatott, amikor 1975-ben elhagyta Magyarországot, és később karriert csinált Németországban, Amerikában, ismert zenész és producer lett belőle.Charlie kitért arra, hogy éppen húsz éve, 1997-ben jelent meg Mandoki Találkozások című lemeze, amelyen Cserháti Zsuzsa, Demjén Ferenc, Somló Tamás, Zorán és ő is szerepelt, közösen legendás angol és amerikai művészekkel."Sokat köszönhetek Leslie-nek".Mandoki arról beszélt, hogy Jennifer Rush-tól Phil Collinsig számos világsztárral dolgozott együtt, és büszke arra, hogy zenekarában, a ManDoki Soulmatesben játszik például Ian Andersonnal (Jethro Tull) vagy korábban ott zenélt az azóta elhunyt Jack Bruce (Cream) is.A Németországban élő Mandoki bejelentette, hogy meghívja Charlie-t énekelni New Yorkba, ahol január 29-én a Beacon Theatre-ben a Grammy-héten fog fellépni zenekarával.