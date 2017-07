Chris Evans vezeti a BBC legjobban fizetett sztárjainak listáját

A BBC legjobban fizetett sztárjainak mezőnyét a férfiak uralják a brit közszolgálati médiatársaság szerdán közzétett fizetési toplistájának tanúsága szerint. Lord Tony Hall, a BBC vezérigazgatója elismerte, hogy sok még a tennivaló a cégnél az esélyegyenlőség érvényesüléséért.



A BBC-nek a működését szabályozó, tavaly megújított királyi pátens új előírása alapján most először kellett éves jelentésében adatokat szolgáltatnia legmagasabb jövedelmű, évi 150 ezer fontnál (52 millió forintnál) többet kereső munkatársainak javadalmazásáról.



A 96 nevet tartalmazó listán 62 férfinév szerepel, vagyis a legjobban fizetett állománynak csaknem a kétharmada férfi.



A legtöbbet Chris Evans műsorvezető kereste tavaly. Evans - aki egy ideig a BBC televízió legsikeresebb, világszerte vetített autós műsorát, a Top Geart is vezette a verekedésbe keveredett Jeremy Clarkson menesztése után - a BBC sávos beszámolási módszertana alapján a 2,2-2,249 millió fontos fizetési kategóriában volt a 2016-2017-es pénzügyi évben, vagyis éves jövedelme megközelítette a 800 millió forintot.



A második helyre Gary Lineker, az angol labdarúgás egykori és a BBC futballműsorainak jelenlegi sztárja került: ő tavaly az 1,75-1,799 millió fontos éves jövedelmi sávban volt.



A BBC legjobban fizetett női sztárja, Claudia Winkleman műsorvezető ugyanakkor a 450-500 ezer fontos jövedelmi kategóriában szerepel a szerdán ismertetett listán, vagyis tavalyi javadalmazása nem egészen az ötöde volt Chris Evans fizetésének.

A listán szereplők közül 25 férfi és csak kilenc nő keresett 250 ezer fontnál többet tavaly.

Lord Hall, a BBC vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette: a nemek és az etnikai kisebbségek közötti egyenlőség érvényesítésében a BBC a brit média egésze előtt jár, sőt ebből a szempontból megelőzi a brit köztisztviselői kart is. Hall szerint azonban a cég tudja, hogy sok a további tennivaló ebben a kérdésben, és egyelőre "nem tart ott e probléma rendezésében, ahol szeretne", de a többi médiatársaságnál gyorsabban halad a megoldás felé.

A BBC nagy-britanniai sugárzású televízió- és rádióműsoraiban, valamint Nagy-Britanniában elérhető internetes oldalain soha nincs reklám, a társaság a csaknem négymilliárd font éves előfizetési díjból, valamint világszerte rendkívül népszerű drámai és dokumentumprogramjainak értékesítéséből tartja fenn magát.

Az évi 147 fontos (51 ezer forintos) előfizetési díjat a jelenlegi törvényi meghatározás szerint minden olyan brit háztartásnak fizetnie kell, amelyben bármely eszközzel - televízión, számítógépen, mobiltelefonon - nézhetők és rögzíthetők a televíziós adások.