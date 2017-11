Churchill utódai népszerűsítik Gary Oldman új filmjét

Az Oscar-várományos filmek között emlegetik A legsötétebb óra című produkciót, különös tekintettel Gary Oldman fenomenális alakítására, aki Churchillt alakítja.A film a miniszterelnök első hivatalban töltött heteit mutatja be, amikor katasztrofális helyzetben van Anglia. 1940. májusában járunk, a németek lerohanták fél Európát, és az egész angol hadsereg a francia tengerparton rekedt Dunkirknél. Churchillnek döntenie kell, hogy vagy békét köt a németekkel, vagy szembeszáll a nácikkal. Churchillt a saját kormánya és VI. György király sem támogatja, így a belső intrikákkal is meg kell küzdenie.A Nemzetközi Churchill Társaság érthetőn rajong a filmért, azt reméli, hogy sikerül általa feléleszteni a Nobel-díjjal is kitüntetett politikus emlékezetét. Ennek érdekében a Churchill család is csatasorba állt, exkluzív vetítéseken és találkozókon népszerűsítik A legsötétebb órát. Az első díszbemutatón részt vettek Churchill unokái, Edwina Sandys és Celia Sandys, akiknek édesanyja a politikus lánya, Diana volt, illetve ott voltak a dédunokák is, Randolph és Jennie Churchill, akiknek nagyapja Churchill fia, Randolph volt.A Churchill Társaság annyira fellelkesült a filmtől, hogy nagyvonalúan megbocsátottak egy fiktív jelenetet, amelyben Churchill a londoni metrón kérdezgeti az utasok véleményét a politikai helyzetről. Erre a jelenetre dramaturgiai okokból volt szükség, mert a film alkotói érzékeltetni akarták, hogy az addig burokban élő miniszterelnök miként talál vissza az utca emberéhez és lesz a nép politikusa.