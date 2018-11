Ciszta növekszik Király Linda agyában

A ár évekig kétlaki életet élt, ingázva két hazája, az Egyesült Államok és Magyarország között, egy ideje ismét Kaliforniába helyezte szék­helyét Király Linda., hogy döntésének hátterében most nemcsak a tengerentúli karrier építése húzódik, hanem valószínűleg aggasztó egészségi állapota is, amiről a napokban megjelent A Király család című könyvben tesz először említést.- Kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben növekszik egy ciszta. Most ezt kezeljük. Tehát már tudjuk a hízás fizikai okát, most jön a lelki terápia. Ez megnyugtat, de tisztában vagyok azzal, hogy ötéves tortúrának nézek elébe" – írt szokatlan nyíltsággal betegségéről Linda.A Bors dr. Bense Tamás háziorvost faggatta ki az agyalapi ciszta súlyosságáról és lehetséges kezeléséről. A szakember sze­rint a legtöbb esetben csak műtéti úton lehet segíteni a betegen.– Az agyalapi mirigyben jó- és rosszindulatú daganat egy­aránt előfordulhat, de az esetek nagy részében jóindulatúak és tünetmentesek. Ha már van tü­net – például fejfájás, szédülés, hányás vagy elhízás –, és pár héten belül nincs javulás, akkor műteni kell, még abban az esetben is, ha jóindulatú – tudtuk meg az orvostól.