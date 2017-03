Claudia Cardinale nem érti, mi a baj a meghamisított fotójával

A vörös hátterű plakáton a római háztetőkön táncra perdülő fiatal színésznő látható, a poszter az olasz filmsztár egy 1959-es fotója alapján készült. "Az ünneplés csillogó aranya és perzselő vöröse jegyében tiszteleg a fesztivál a kalandvágyó színésznő, független nő és elkötelezett állampolgár előtt" - írták közleményükben a szervezők.A francia média azonban felfedezte, hogy a sajtónak szerdán bemutatott plakáton meghamisították a fotót, a fényképen vékonyabbra retusálták a színésznő egyes testrészeit, így a derekát és az egyik lábát, kisimították az arcát, vékonyabbra és kecsesebbre vették a karját.A bírálók a szexizmus és a karcsúságőrület megnyilvánulását látják a fotó manipulálásában. Az egykori díva nem elég szép, nem elég vékony a fesztivál szervezői számára - vélték rosszmájúan a kommentárok az online és a közösségi médiában.A 78 éves színésznő közleményben utasította vissza a kritikákat, és értelmetlennek nevezte a retusálással kapcsolatos vitát.

"Álljon meg a menet, ez csak mozi! Vannak ennél fontosabb vitatémák is" - szögezte le az idős filmdíva, aki "meggyőződéses feministaként" úgy vélte, hogy a fotóján végrehajtott retusálás nem sérti a női testet. "Egy plakátról van szó, amely nemcsak engem ábrázol, hanem egy táncot, egy repülést is. A fotót azért retusálták, hogy kiemeljék ezt a könnyedséget, és álomszerű figurává varázsoljanak engem. Nem a testem valósághű ábrázolásáról van szó" - tette hozzá."Ezt a táncot 1959-ben jártam egy római háztetőn. Senki nem emlékszik a fotós nevére, én is elfelejtettem. De a fotó a pályafutásom elejére emlékeztet, egy olyan korszakra, amikor nem tudtam volna elképzelni, hogy egy nap felmehetek a filmművészet leghíresebb palotájának a lépcsőjén. Boldog születésnapot!" - idézte a posztert bemutató szerdai közlemény az olasz filmsztárt.A 70. cannes-i filmfesztivált május 17. és 28. között rendezik, a nemzetközi zsűri elnöke idén Pedro Almodóvar spanyol rendező.