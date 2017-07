Clint Eastwood fia, Scott visszautasítja a ˝hollywoodi szívtipró˝ jelzőt

Az elmúlt években Scott Eastwood – az élő legenda, Clint Eastwood fia - több műfajban is kipróbálhatta magát a vásznon, és a siker nem maradt el. Többek közt A texasi láncfűrészes horror és az Öngyilkos osztag fantasy világában is megtalálta a saját stílusát, az idei a Kipörgetve című mozival pedig abszolút bebizonyította, hogy akcióhősként is megállja a helyét.Scott a JOY Magazinnak adott exkluzív interjút színészi tapasztalatairól, hétköznapjairól és magánéletéről. Azt is megtudhatjuk, melyik az az egyetlenegy szerep, amivel a sztár egyáltalán nem tudott azonosulni.Legutóbbi filmjében (Kipörgetve) Scott Eastwood igazi rosszfiút, egy autótolvajt alakít, és persze nagyon jól áll neki a romantikus akcióhős szerepe. A forgatás kapcsán Scott elárulta, hogy remek hangulatban telt a munka, gyönyörű helyszíneken forgattak, szuper autókkal. Kiderült az is, hogy mikor épp nem dolgozik, a színész legszívesebben az óceánparton tölti az idejét, imádja a parti életérzést, szörfözik, búvárkodik – ez az, ami teljesen kikapcsolja.

Azzal biztos, hogy nem vádolhatjuk Scottot, hogy túlzottan nagyképű, saját filmjeit meg sem nézi.

Utálom visszanézni magam. Egész más ott lenni a forgatáson, teljesen máshogy élem meg ahhoz képest, mint ami a moziban várna rám

– mesélte a színész. Mint a legtöbb híresség ő is gyakran szembesül azzal, hogy a sajtóban olyasmi jelenik meg vele kapcsolatban, aminek köze sincs a valósághoz. A ráaggatott „hollywoodi szívtipró" szereppel pedig egyáltalán nem is ért egyet. Aki tehát úgy gondolta, hogy Scott olyan gyakran cseréli partnereit, mint az ágyneműjét, az nagyon téved! A színész hisz a romantikában és a konzervatív értékekben.

Azt hiszem, kifejezetten romantikus férfi vagyok. Sok valótlanság van a neten, és ezt szeretem is hangsúlyozni, hogy tudatosuljon az emberekben: nem feltétlenül igaz minden, amit a világhálón olvasnak. Nem igazán értek egyet ezzel a „Hollywood szívtiprója" címkével. Én mindig csak arra törekedtem, hogy a lehető legjobb legyek a filmekben

– nyilatkozta Scott Eastwood a JOY-nak.