Coppola videojátékot készít az Apokalipszis mostból

A filmrendező a Kickstarter közösségi finanszírozó oldalon indított adománygyűjtő kampányt a videojáték költségeinek egy részét fedező 900 ezer dollár (263 millió forint) előteremtésére. A játék az 1979-ben forgatott vietnámi háborút ábrázoló klasszikus filmje nyomán készül. A kampány első napján máris 55 ezer dollár gyűlt össze a költségvetésből.



Coppola az adománygyűjtéshez mellékelt üzenetében azt írta: ki akar próbálni egy új platformot, és egyúttal szeretné egy újabb generációhoz eljuttatni Apokalipszis most című filmjét. Jellemzése szerint az interaktív videojáték "magával ragadó, pszichedelikus szerepjáték" lesz.



A rendező azért fordult a rajongókhoz, mert mint írta, a videojáték-kiadók nem biztosítanák számára a szükséges művészi szabadságot. Coppola elárulta, hogy a produkcióban a játékos a háború közepébe csöppen, és Willard kapitány szerepét ölti magára - akit a filmben Martin Sheen alakított -, de nem az a cél, hogy öljön, hanem, hogy életben maradjon.



A játék 2020-ra kerülhet a boltokba, elkészítésén Coppola American Zoetrope produkciós cége és egy videojáték-fejlesztő csapat dolgozik.



Az Apokalipszis most annak idején elnyerte a legjobb film Golden Globe-díját, de az Oscar-gálán csak a hang és az operatőri munka kapott díjat. Manapság azonban már a legnagyobb hatású háborús filmek között tartják számon, és 2000-ben beválogatták a legfontosabb alkotásokat őrző amerikai Nemzeti Filmregiszterbe is.