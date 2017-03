Csak nőkből álló legénységgel repülte körbe a Földet az Air India

Kizárólag nőkből álló legénységgel repülte körbe a Földet az Air India egy járata. A légitársaság szeretné, ha a Guinness világrekordként ismerné el a teljesítményt.



A repülő hétfőn indult útnak Újdelhiből a Csendes-óceán fölött San Franciscóba, majd pénteken repült vissza Újdelhibe az Atlanti-óceán felől.



A pilótafülkében nők teljesítettek szolgálatot, és a légiutas-kísérők is nők voltak, de még a földi utasfelvételnél, a járattal kapcsolatos további földi szolgálatban és az irányítótoronyban is csak nők dolgoztak - számolt be róla vasárnap a Trust of India.



A cikk szerint az állami tulajdonú Air India felvette a kapcsolatot a világrekordokat jegyző Guinness illetékeseivel, hogy ismerjék el rekordként a teljesítményt.



A járatot a március 8-i nemzetközi nőnap megünneplésére indították csak női személyzettel.