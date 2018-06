Csak semmi prüdéria! Színpadon csábít szexre Kormos Anett

Kormos Anett

Egy igazi nagyágyúval, a magát nemes egyszerűséggel csak zughumoristának tituláló Kormos Anettel vonul nyári szünetre a Comedy Club. A népszerű stand-upos Megint csak most! című önálló estjében a tőle megszokott szabadszájúsággal mesél családi anekdotákat, a főszerepet azonban a pikáns témák, például az életkorral lankadó, vagy éppen túlbuzgó szexuális kedv, valamint a G-pont felkutatása kapják.A Comedy Central nagy sikerű műsorfolyamában, a Comedy Clubban olyan remek stand-uposok adták egymásnak a kilincset péntek esténként, mint Felméri Péter, Litkai Gergő, Kertész Ricsi, Kovács András Péter, vagy éppen a Magyarország, szereplek! felfedezettjei, Ráskó Eszter, Zabolai Margó, Farkas László és Szabó Balázs Máté. A produkció hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb női humoristájával búcsúzik az őszi tévés szezonig: pénteken este 21.00-tól Kormos Anett szórakoztatja önálló estjével a nézőket.A szókimondó stílusáról ismert humorista családi anekdotáival és az őt sírba kívánó kiskamasz lányaival vívott mindennapi harcaival melegíti be a rekeszizmainkat. Aztán egy éles váltással pikánsabb vizekre irányítja a vitorlákat. Elsőként tudományosan elemzi, vajon mitől lankad a szexuális vágy a házastársak közt, majd pironkodás nélkül magyarázza el a nézőtéren ülőknek, mi a legegyszerűbb módja a G-pont felkutatásának. A frivol megjegyzésekkel tarkított "szakmai előadásba" még az is belefér, hogy zárásként szemérmetlenül feltegye a kérdést: "Ki az, aki megdugna engem?". Azon még maga Anett is meglepődik, hogy a pajzán röhögéssel válaszoló nézők soraiban bizony akad magasba lendülő kéz. De vajon ki vinné ágyba Anettet és mi lesz a kicsikart nyilvános vallomás vége? Minden kiderül a nyári szünetre vonuló Comedy Club péntek esti adásából!