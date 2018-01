Csángó Bál februárban a húsvéti és pünkösdi szokások jegyében

Idén is megrendezik a Csángó Bált Budapesten, a február 10-én tartandó rendezvényen ezúttal a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak csángó népszokásaival, énekeivel, táncaival ismerkedhetnek meg a résztvevők.



A szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a színpadi gálaműsorban idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek működnek közre Csíkfaluból, Forrófalváról, Lábnyikból, Pusztinából, Klézséről, Somoskáról, Gyimesekből.



Antal Tibor, a Tatrospart Néptánccsoport, a Gyimesvölgye Férfikórus, Nyisztor Ilona, Hodorog András, Benke Róbert, Istók Pál, Ivanciu Milea, Román Stefan mellett a műsorban fellép még Berecz András, Petrás Mária, Fábri Géza és a Népzenei Kamaraműhely.



A programot színesíti a csángó muzsikát játszó magyarországi zenekarok közül a Juhász Családi Zenekar, a Lippentő Táncegyüttes, a Servet Zenekar, a Somos Együttes, a Tindia Zenekar és a Zurgó Együttes.



A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik és előzik meg.



A színpadi műsort megelőzően idén is megtartják a Kőketánc Gyermektáncházat.



A bálhoz kapcsolódó kiállításon Petrás Mária keramikus alkotásait tekinthetik meg a látogatók, valamint Harangozó Imre néprajzkutató képei is láthatóak lesznek.



A csángó gasztronómiai bemutató elengedhetetlen részévé vált a csángó bál programjának, így idén sem maradhat ki.



A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség által a Millenáris Park B épületében megrendezendő XXII. Csángó Bál fővédnöke Áder János köztársasági elnök, a megnyitón beszédet mond Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.