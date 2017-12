Csillagot kapott Hollywoodban Dwayne Johnson

A Jumanji - Vár a dzsungel sztárja az egyik legjobban fizetett színész Hollywoodban. A csillagavató ceremóniára családja is elkísérte, és sok rajongója is megjelent az eseményen.



A 45 éves Johnson köszönő beszédében megemlékezett mindazokról, aki előrelendítették pályáján, köztük élettársáról, Lauren Hashianről, aki már második gyermekükkel várandós.



"Egyedül nem lesz az ember sikeres. Egyedül nem csinálhatod meg. Szükség van társakra, ezért hálás szívvel emlékezem meg arról a néhány emberről, akik nélkül nem válhattam volna azzá, aki lettem" - fogalmazott a sztár.



Johnson kedvenc mondását is megosztotta, amit még 15 évesen tanult: "Jó, ha az ember fontos, de fontosabb jónak lenni".