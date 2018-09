Csobot Adél: Bencéből ösztönösen jön minden apai gondolat

Majka

Egy harmonikus családban elengedhetetlen, hogy az anyuka mellett az édesapa is partner legyen a gyermeknevelésben. Majoros Hajnalka és Csobot Adél osztotta meg, hogyan működnek együtt párjaikkal, akik az Apa Magazin, APA 2018 díj jelöltjei is.A legszerencsésebb helyzet az, ha a szülők tökéletesen kiegészítik egymást. Majka és Hajnalka kapcsolatában megvan az egyensúly, hiszen míg Hajni alapjáraton egy feszesebb személyiség, addig Peti inkább a lazaságot hozza a családba.– Sokan egy párkapcsolatban mondják azt, hogy megtalálták a másik felüket. Én ezt nem szeretem használni, mert szerintem mindenki egy egész. Viszont, amikor az anya és az apa szerepéről beszélünk, akkor úgy gondolom, erre valóban az a tökéletes kifejezés, hogy megtaláltam a másik felem – kezdte Hajnalka.– Azt gondolom, hogy az anyáknak van egyfajta monotonitása napi teendőiben. Nekik rendet kell rakni, oda kell figyelni, míg az apa megérkezik és ő tudja kicsit tisztábban látni a helyzetet. Volt olyan, hogy már tényleg nem láttam a fától az erdőt, még, amikor az első gyerekünk megszületett. Három órán keresztül arra vártam, hogy megnyugodjon szegény, hiszen csak sírt és sírt, pedig már mindent megpróbáltam. Ezután felhívtam Petit, aki hazajött, levetkőztette a gyereket és öt másodperc alatt észrevette, hogy itt valamilyen vírusos fertőzésről van szó – mesélte a kétgyermekes anyuka. – Nagyon szeretem, hogy értékes időt tud tölteni a gyerekeinkkel és élvezi is azt. Ha előfordul, hogy én elfáradok, addig apa továbbra is ezer fokon tud égni, amikor ott vannak a gyerekek.Csobot Adél is kimondottan hálás, hogy Bence ösztönösen jó apuka, aki kiveszi a részét mindenből, és nem ódzkodik az "anyásnak" titulált feladatoktól sem.– Mint ahogy ahhoz is két ember szükséges, hogy egy gyermek megszülethessen, a további létben is fontos, hogy a két fél együttműködjön. Én úgy érzem, hogy nálunk nincs apa anya nélkül és nincs anya apa nélkül. Számomra az apa valóban a segítséget és a támaszt jelenti – kezdte Adél. – Elképesztően felnézek Bencére, értékelem és megbecsülöm azt, hogy mennyire ösztönösen jön belőle minden apai érzés és gondolat. Ő tényleg az, aki az első pillanattól kezdve – viccesen szólva – kikapja a nővér kezéből a gyereket, hogy megfürdethesse és felöltöztethesse – osztotta meg az énekesnő. – Nálunk nincsenek külön anyás és apás feladatok. Ugyanakkor apás programok természetesen vannak, főleg mert a kicsik számára nagyon "menő" apával lógni és fiús dolgokat csinálni.