Csobot Adél és Istenes Bence a Comet műsorvezetői

Pásztor Anna,

Lábas Viki,

Kollányi Zsuzsi,

Rúzsa Magdi,

Tóth Gabi

Caramel,

Freddie,

Fluor Tomi,

Majka,

Kiss Tibi

Hadházi László,

Kiss Ádám,

Kőhalmi Zoltán,

Mogács Dániel,

Bödőcs Tibor

Balsai Móni,

Ónodi Eszter,

Pokorny Lia,

Petrik Andrea,

Farkas Franciska

Anger Zsolt,

Lengyel Tamás,

Nagy Ervin,

Scherer Péter,

Vecsei H. Miklós

Quimby - Forradalom

Pápai Joci – Origo

Soulwave - Kalandor

Király Viktor feat. Majka&Curtis – Hatodik emelet

Honeybeast - Így játszom

Hosszú Katinka,

Istenes Bence,

Kasza Tibor,

Sebestyén Balázs,

Majka

Margaret Island – Engedd, hogy szabad legyek

Quimby – Üzenet nincs

Kollányi Zsuzsi feat. Lotfi Begi feat. Majka - Valahonnan

Caramel – Zeniten túl

Halott Pénz – Élnünk kellett volna még

Blahalouisiana,

Margaret Island,

Halott Pénz,

Quimby,

Wellhello

A Comet gála idei műsorvezetői Csobot Adél és Istenes Bence lesznek, az összhang garantált, hiszen ők az életben is egy párt alkotnak. Először állnak majd együtt színpadra a közönség előtt december 8-án és bár Bence egy videóüzetben volt csak jelen a sajtótájékoztatón, amit a Bestiában tartottak, mégis már most megadta a Comet alaphangulatát a jól összeszokott pár.Az esemény online műsorvezetői FollowAnna, Goodlike és Henry Kettner, akik neve biz-tosíték arra, hogy idén is lendületes és élményekben gazdag közvetítéseket láthatnak a rajongók. Az online műsorvezetők mindent megtesznek majd azért, hogy betekintést engedjenek a kanapénkon ülve az év egyik legszínesebb bulijára.A Comet gálához idén szakmai partnerként a Sziget Kft. is csatlakozott, ami még nagyobb rangot ad az eseménynek és a jelöltek méltán lehetnek büszkék arra, hogy bekerültek az idei év legjobbjaiközé.A jelölőbizottság tagjai Eszenyi Enikő, Varga Attila „ Sixx", Sabján Johanna, Sallai Zsuzsa, Bíró Pál, Galler András „Indián", Szűts László, Kádár Tamás, Schiwert-Takács László voltak, akik szigorú szakmai szempontok alapján választották ki a jelölteket, akik a következők:A legjobb női előadó kategória jelöltjei:A legjobb férfi előadó kategória jelöltjei:A legjobb humorista kategória jelöltjei:A legjobb színésznő kategória jelöltjei:A legjobb színész kategória jelöltjei:A legjobb dal kategória jelöltjei:Az év social média szereplője kategória jelöltjei:A legjobb klip kategória jelöltjei:A legjobb zenekar kategória jelöltjei:Az idei év újításaként már nemcsak a cometlive.hu oldalon tud szavazni a közönség a jelöltek-re, hanem az RTL24 applikáción keresztül is. Idén is minden jelöltre 24 óránként 1 szavazatot lehet leadni és így kedvencünket a győzelemig juttatni. Adél a sajtótájékoztatón, pontban délben megnyitotta a szavazást, ami december 8. 12:00-ig tart .Az idei Comet gálát december 08-án rendezik meg a MOM Sportban, ahol majd fény derül az idei Comet győztesekre, nem csak 9 kategóriában, hiszen ebben az évben is kiosztják az Élet-műdíjat valamint jutalmazzuk az Év pillanatát.