Csobot Adél naptárral várja szerelmét

ZENEKART ALAPÍTANAK A NAGY DUETT KISMAMÁI

Különleges produkcióval kedveskedik a nézőknek A Nagy Duett csapata: vasárnap egyetlen alkalomra összeáll a műsor négy várandós híressége, Tápai Szabina, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Csobot Adél. Anyák napja alkalmából a műsorkészítőknek pont jól jött a váratlan babybumm.

– Ahogy meghallottam, hogy mit terveznek, máris boldog voltam, hiszen ez nagyon különleges produkció lesz – áradozik A Nagy Duett egyetlen női ítésze, Nagy Adri. – Már túl vagyunk az első próbán, így elmondhatom, jól szól majd a kvartettünk. Az egyetlen civil tagunk, Szabina is lázasan készül, őt igyekszünk megnyugtatni, hogy rendben lesz a produkció. A kismamák különleges fellépőruhát kapnak erre az alkalomra, ami nem egyszerű feladat, hiszen napról napra változik a testük.

– Ami hétfőn jó volt a pocakomra, az szerdán már szűk volt, de hát ilyen a várandósság – meséli nevetve Adri. – Mivel én vagyok a lányok közt a legtestesebb, szerintem az lesz a legjobb, ha rám szabnak minden ruhát, mert az biztos, hogy jó lesz mindenkire a vasárnapi élő adásban.

Ezúttal kisfiával, Nátánnal ünnepli az anyák napját Csobot Adél. A fiatal énekesnő szerelmét, Istenes Bencét ötven napra a Fülöp-szigetekre szólította a munka.– Természetesen hiányzik nekünk Bence, de naponta videótelefonozunk – meséli Adél a Családvarázs, Családok éve videósorozatának anyák napi adásában.– Nehéz a hatórás időeltolódás miatt időpon­tot egyeztetni, mert valamelyikünk éppen mindig aludna. Ilyenkor per­sze Nátán is beszél, integet, dobál­ja a puszikat, kommunikál az apukájával. Kisfiával úgy várják haza Bencét, hogy készítettek egy különleges, visszafelé számláló ötvennapos naptárt, amiről mindig leveszik az adott napot, majd Nátánnal közösen kiszínezik. Így kicsit könnyebben, gyorsabban telik az idő.Adélnak ez kicsit nehezebb időszak, rengeteg teendője van - írja a borsonline.hu . Többé nem szívesen lenne ennyi ideáig Bencétől távol, ugyanakkor boldogan várja második gyermeküket és szakmailag is fontos állomáshoz érkezett. A fiatal énekesnőnek az anyukája, Csobot Ildikó segít, míg ő készül A Nagy Duett újabb fordulójára, Rózsa Györggyel. Ildikó a Családvarázsnak elárulta, Adél kiskamasz kora óta mondogatta neki, hogy ha lehetséges, fiatalon szeretne édesanya lenni. A példát tőle látta, mert ő is korán lett anyuka. Örül ennek, mert így fitt nagymama lehet, aki könnyen szalad az unokája után. Bence már a kapcsolatuk elején elárulta szerelmének, hogy ő is fiatalon szeretné megélni az apaságot. Adél pedig az első perctől biztosan tudta, hogy Bencétől szeretne gyerekeket.