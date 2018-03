Bár csecsemőként még többet sírt, mint nevetett, sírása már akkor is a jódlihoz hasonlított a szomszédok szerint - olvashatjuk Kiss Attila, vagy ahogy mindenki ismeri, Csocsesz honlapján. A stílusnak ma is nagy rajongója, ahogy az élő zenéhez is kezdetektől ragaszkodik a fellépésein. A mulatós kedvenc most a Muzsika TV Extra műsorvezetőjeként debütál, ennek kapcsán kérdeztük.