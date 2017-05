Csomor Csilla a pályaváltáson gondolkodik

A Barátok közt Berényi Zsuzsájaként éveken át mindennapos vendég volt a tévénézők otthonában. Belopta magát a szívükbe, szinte családtag lett. Ezért is megdöbbentő, hogy a tévés szereplései, színházi szerepei és önálló estjei ellenére a szakma peremére szorult. Olyannyira reménytelennek találja a helyzetét, hogy azt fontolgatja, elhagyja az országot, és esetleg külföldön próbál szerencsét, ha hamarosan nem áll be fordulat a karrierjében.– Egyre többször jut eszembe, hogy váltani kell, és elmegyek külföldre, hogy ott próbáljak szerencsét. A hivatásomból egyszerűen nem tudom fenntartani ma­gam – nyilatkozta a színésznő az AcNews.hu-nak adott interjújában. Atovábbi részleteket is elárult a merész tervről.– Nincs ezen semmi meglepő. Manapság már egyre több ember fejében megfordul, hogy külföldön méretteti meg magát. Az utóbbi időben, minden küszködésem ellenére, falakba ütközöm. Ez egy ponton túl már elgondolkodtatja az embert, esetleg nem vagyok jó helyen, és tovább kell lépni. Persze ezt rengeteg töprengés előzte meg, és a szívem szakadna meg, ha tényleg itt kellene hagynom a szeretteimet. Idén is megtettem mindent: több színházba beadtam az ön­életrajzomat, csomó helyre kiajánlottam az önálló estjeimet. Tehát küzdök még mindig, de lesz egy olyan pont, amikor már nem marad több energia, és új lehetőségek után kell kutatni – mondta a lapnak a színésznő.– Társalgási szinten tudok an­golul, de azzal a hivatásomat nem tudnám gyakorolni. Sok ba­rátom van például Kambodzsában, oda szívesen kimennék, de csak akkor, ha valamilyen formában kiélhetem a kreativitásomat. Az egyébként megfogalmazódott bennem, hogy az életem egy bizonyos szakaszán túl már csak fiatalokkal, esetleg gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert úgy érzem, át kell adnom az évek alatt felgyülemlett szakmai tapasztalatomat.