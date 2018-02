Csonka András nem mondott le róla, hogy gyereke legyen

Ritka pillanatok egyike, amikor Csonka András bepillantást enged a magánéletébe, és a legnagyobb félelmeit, legmélyebb gondolatait is megosztja a világgal. Az 53 éves színész a napokban a Sláger TV Bencze házhoz megy című műsorában őszintén beszélt az érzelmeiről, a Borssal pedig azt is megosztotta, hogy 53 évesen úgy érzi, még egyetlen kapu nem zárult be előtte, ami a családalapítást illeti.– Semmiről sem mondtam le. A minden és a semmi is benne van a pakliban. Az élet egy pillanat alatt olyan kanyarokat írhat le, amikre nem is gondolnánk. De té­vedés azt hinni, hogy a boldogsághoz egyetlen út vezet, és az csak egy klasszikus családmodell lehet – mondta el a lapnak a szabadúszó művész, aki a gondok elől sokszor a munkába menekül.Csonka András több mint másfél éve egyedülálló. Úgy érzi, a kapcsolat hiányát hatalmas szabadságvágya is okozza. Ugyanis, ahogy a karrierjében, úgy a ma­gán­életében is ragaszkodik némi függetlenséghez - írják.– Úgy tűnik, a magánéletemben is kell levegő, ami nem azt jelenti, hogy magányosan élek, de most éppen jó ideje nincs társam. Így viszont nem lehet családot alapítani, egy gyerek pedig életre szóló, közös döntés kell hogy legyen egy párkapcsolatban. Klassz dolog lenne, ha átadhatnám a gondolataimat, tapasztalataimat a saját gyerekemnek, jó lenne átélni az apasá­­got, de ha mégsem így törté­nik, akkor sem leszek boldogtalan – mondta Pici, aki az örökbefogadá­son is elgondolkodott már.– Ha biológiailag alkalmas az ember, akkor természetesen inkább saját gyerekben gondolkodik, de az örökbefogadás is csodás dolog, követendő példa. Egyedülálló férfiként viszont nem sok esélyem lenne erre, főleg ilyen életformával. Jelenleg segítség, társ nélkül egy kiskutyáról sem tudnék megfelelően gondoskodni – mérlegelte jelenlegi helyzetét a művész, aki örömmel lenne ötvenes apuka. Édesapja is éppen ötvenéves volt, amikor ő született.