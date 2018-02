Csonka András vallott családról, szerelemről és legnagyobb félelméről

Bencze Attila és Csonka Pici a napot a színész gyönyörű otthonában, egy közös kávéval indítják. Megtudhatjuk, a házigazda hogyan készíti legendás tojásrántottáját, amelynek receptjét megosztja a nézőkkel is. Közben mesél pályájáról, a kezdetektől napjainkig.Elárulja, hogy a színészi karrierje elején nagy rizikót vállalt a Família Kft.-vel, színházi szerződését bontotta fel ugyanis azért, hogy szerepelhessen a sorozatban.

Többek között az is kiderül, mennyire fontos számára a közönség szeretete, és hogyan tudja egymással összeegyeztetni azokat az időszakokat, amikor például négy premierje van bő két hónap leforgása alatt.Pici a privát szférájába is betekintést enged, például megmutatja az ágya feletti álomfalat, amelyen körbeveszi a múlja; a barátok, a család, és mindenki, aki fontos számára. Megtudhatjuk milyen, amikor szerelmes, illetve, hogy egyáltalán volt-e valaha igazi, mindent elsöprő szerelem az életében. De nyíltan beszél legnagyobb félelméről, az elmúlásról, illetve az odavezető útról is.

A nap egy bevásárlóközpontban folytatódik, ahol Pici igen gyakran megfordul, és mint kiderül: szinte nincs olyan bolt, ahol ne ismernék személyesen. A nap zárásaként egészen a Játékszín ügyelőpultjáig kísérik a kamerák. A stáb itt öltözőjébe is bekukkant, ahol Bandi az esti, Hazudj inkább, kedvesem című előadás előtt készülődik.Ki buzdította Csonka Picit anno, hogy bontsa fel színházi szerződését és szálljon be az addig itthon még teljesen ismeretlen műfajú Família Kft. című sorozatba? Tart-e attól, hogy a fiatalabb pályatársak elfoglalják a helyét? Miért fontos számára szakmai téren és magánéletben egyaránt a függetlenség? Minden kiderül a Bencze házhoz megy legújabb, hétfő esti adásából!Bencze házhoz megy, hétfőn este, 19.55-től, a Sláger TV műsorán