Csukás nélkül nyitották meg a Süsü kiállítást

A Rádió- és Televízió-történeti kiállítóhelyen rendezett tárlat apropója, hogy Süsü negyvenéves lett. A Pollack Mihály téren mostantól bárki megnézheti az eredeti bábokat, kellékeket, a korabeli stúdiót. A mese nemzedékeket szórakoztatott, így a kiállítás sikerre van ítélve. A megnyitó örömét csak az árnyékolta be, hogy a mesefilm egyetlen alkotója sem volt jelen.Ez akkor derült ki, amikor a rendezvény kezdetén felkérték a közönséget, hogy tapssal köszöntse az alkotókat. Csakhogy senki nem volt, aki fogadja az ovációt, amely így meglehetősen félszegre sikeredett. Utánajártunk, miért hiányoztak a nagyszerű művészek. Csukást a Mátrában érte utol a Bors.– Nem tudom, mi történhetett, de nem egyeztettek velem időpontot – válaszolta a Bors kérdésére a Süsü írója, Csukás István.– Ak­kor mondom, hogy wellnessezni megyek a barátaimmal. Természetesen szívesen elmentem volna. Süsü egyébként is a szívem csücske. Egyébként az állatkert új területén nemsokára nyílik egy játszópark, ahol Sü­sü is jelen lesz. Örü­lök, hogy ott se­gít­het­tem a programok és a park ki­dol­go­zásában – mondta a Nemzet Művésze.Bodrogi Gyula, Süsü hangja azonban „igazoltan" maradt távol.– Sajnos nem tudtam elmenni, mert egész nap színházi főpróbám volt – mondta a színész.A Bors megkérdezte a kiállítás kurátorát, Herpai Andrást, miért nem értesítették a megnyitóról az írót. Ő állítja, mindenkit meghívtak a rendezvényre, de úgy tudja, Csukás épp külföldön tartózkodik.