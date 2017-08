Csúnyán benézték a 8 éves kislány ˝rendkívüli felfedezését˝

Kétezer éves eredeti érmének néztek egy Ciszjordániában talált réginek tűnő pénzérmét, amelyre egy nyolcéves kislány figyelt fel, de kiderült róla, hogy csak a jeruzsálemi Izrael Múzeum látogatóknak adott értéktelen emléktárgya - jelentette a The Jerusalem Post című izraeli újság honlapja hétfőn.



Múlt héten a helyi és a nemzetközi média is arról számolt be, hogy a Hallel Halevy nevű nyolcéves kislány Ciszjordániában, a Halamis nevű telepesfalu mellett, egy régészeti lelőhely közelében különleges, a második szentély idejéből, 2000 évvel ezelőttről származó félsékeles pénzérmet talált a földön.



A rendkívüli felfedezést még Benjámin Netanjahu miniszterelnök is Facebook-bejegyzésben üdvözölte, melyben úgy vélekedett, hogy a megtalált érme az Izrael és földje közötti mély kapcsolatot igazolja.



Hájim Gitler, az Izrael Múzeum régészeti és numizmatikai főkurátora azonban egyértelműen kijelentette, hogy kizárt az érme valódisága, csakis tavaly vagy tavalyelőtt a múzeum ifjúsági szárnyában hanuka ünnepére osztogatott olcsó érmeutánzatról lehet szó. Ezeknek az egyik oldalát szándékosan üresen hagyják, hogy még véletlenül se tévesszék össze egy eredetivel.



Azonban nemcsak Netanjahut tévesztette meg az érme, hiszen megtalálása után Zohar Amar, a Bar Ilán egyetem ősi Izraelre szakosodott történész professzora vélte először valódinak a kislány édesapjától megkapott pénzérmét, noha azt is hangsúlyozta, hogy további laboratóriumi vizsgálatokra van még szükség.