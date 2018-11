Csütörtöktől vetítik a mozik Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét

Csütörtöktől vetítik a magyar mozikban Szilágyi Zsófia FIPRESCI-díjat is nyert első nagyjátékfilmjét, az Egy napot, amely realista módon mutatja be egy háromgyerekes család életét."Kíváncsi voltam, hogyan működik ez a történet filmként a vásznon" - mondta el a rendező az MTI-nek arra a kérdésre válaszolva, hogy miért akart megfilmesíteni egy ilyen hétköznapinak tűnő történetet."Kifejtette, hogy sok időt töltött barátok, szomszédok, rokonok családjaival, az ő jó voltukból és történeteik segítségével betekintést nyerhetett hétköznapjaik dinamikájába. "Volt honnan venni a karaktereket és a rutinokat" - fűzte hozzá.Úgy vélte, hogy Mán-Várhegyi Réka társ-forgatókönyvíróval és Szórád Máté vágóval később, a film készítése során sikerült olyan arányokat kialakítaniuk, hogy a közönség úgy érzékelhesse, valós az, amit lát.A film cselekményének nagy része a hétköznapok rutinjára épül. Az aprólékos részletekkel realista módon bemutatott mindennapi események mögött a feszültséget a nő házassági válsága és családja szétesése miatti félelme adja, amelynek megakadályozására a napi rohanásban egyszerűen nem marad lehetősége."Nagy szerencsénk volt a gyerekekkel is, akiknek kialakult nemcsak velem, hanem egymással és a stábtagokkal is egy olyan kapcsolatuk, hogy szívesen jöttek, szívesen vettek részt a forgatáson. Mindemellett nagyon tehetségesek is mind" - mondta el a gyerekszereplőkről a rendező.A film női főszerepét Szamosi Zsófi alakítja, akit egy hosszas casting folyamat során választottak ki. A filmbeli Anna férjét Füredi Leó jeleníti meg, akit a rendező egykori osztálytársa, a szintén filmrendező Horváth Lili javasolt a szerepre.Az Egy nap világpremierje májusban a cannes-i filmfesztiválon volt, ahol az alkotás a Kritikusok hete és a Rendezők két hete szekció 21 filmje közül nyerte a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját. Az elismerésről szólva a rendező elmondta, hogy bár a díj maga is fontos, de a versenyprogramba való beválogatás maga adott lökést a filmnek."Az, hogy a cannes-i elsőfilmes szekcióba bekerültünk, ráirányította a figyelmet filmre" - mondta. "Megnőtt iránta az érdeklődés, és így nagyobb esélye nyílt eljutni a közönséghez, pusztán attól, hogy hallani lehetett róla" - tette hozzá.Az Egy nap azóta elnyerte a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját, beválogatták az elsőfilmeseket elismerő Európai Filmdíj hat jelöltje közé, a Szarajevói Filmfesztiválon pedig Szamosi Zsófi a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat. Az Egy napot emellett láthatta már a közönség a Sydney filmfesztivál versenyprogramjában és a Wroclaw New Horizons Nemzetközi Filmfesztiválon is, a németországi Cottbusba a hétvégén utazik, jövőre pedig a tervek szerint Vilniusba lesz látható.