Cukiság: kesztyűbábbal verik át a kis sasfiókát a Fővárosi Állatkertben - Videó

Március 24-én, 18 napos korában érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi mentőhelyére Ottó, a rétisasfióka. Az állatkert szerdán tett közzé videót a fiatal madárról.Dr. Sós Endre Természetvédelmi és állategészségügyi igazgató elmondta, hogy az állatkert természetvédelmi mentőhelyére érkezett be a kis állat egy sasmentésből.A fészket webkamerával figyelték, így vették észre, hogy a szülőkkel együtt egy fióka elpusztult és ez a madárka is olyan rossz állapotba került, hogy ki kellett menteni.Az éjjeli órákban érkezett be a menhelyre, ahol rögtön melegíteni kezdték és infúziókat, különféle erősítőket kapott.Amint kicsit megerősödött tudták megkezdeni az etetését.Reggel 7 és este 8 óra között 3-4 óránként látogatják meg a kis madarat a könnyen emészthető táplálékkal. Hal, nyúzott egér és hasonló finomságok szerepelnek a felszolgált menüben.A falatokat egy paraván mögül egy rétisas szülőt imitáló kesztyűbábbal nyújtják oda a fiókának. Erre azért van szükség, hogy visszaengedhessék majd a természetbe. Az a gondozók célja, hogy minél hamarabb berakhassák egy olyan fészekbe, ahol hasonló korú fiókák vannak.