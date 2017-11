Cukiság: maratonon pacsizó kutya az internet új sztárja - videó

Nagyon sokan vettek részt a múlt hét végén rendezett maratonon New Yorkban, és sokan mentek ki a versenyzőket buzdítani.Az egyik legnépszerűbb szurkoló egy kutya, bizonyos Marty lett, aki a maga sajátos módján támogatta a futókat: pacsikat osztogatott.Az 1 éves beagle-labrador keverék teljes neve egyébként Marty McFly, gazdáival, Jenny McCoyval és Guilherme de Oliveirával részt is vett a versenyen.Az Instagramra feltöltött videót több állatokkal és futással foglalkozó nemzetközi oldal is bemutatta, mi aoldalán találtuk.