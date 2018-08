Curtis is labdába rúg

A Futball Éjszakája szervezőbizottságának tagja, Nemcsák Károly vezeti majd a színészválogatottat az újságírók ellen. Fotó: BorsOnline

A Színházak-, és a Múzeumok Éjszakája nyomán idén először kerül megrendezésre szeptember 7-én A Futball Éjszakája. Az érdeklődők kora délutántól késő estig – felnőtteknek 500, gyerekeknek 100 forintos belépő ellenében – betekintést nyerhetnek 12 NB I-es csapat és számos alacsonyabb osztályú klub stadionjába is. - írja a BorsOnline Például Újpestre, ahol a két klubikon, Kabát Péter és Balajcza Szabolcs búcsúmeccse lesz az est fénypontja. Itt pályára lépnek a lilák korábbi játékosai, köztük a rapper Curtis is. Az MTK-pályán a színész-, és az újságíró válogatott csap össze, de vidéken is számos program várja a családokat, Gyirmóton például úgynevezett „Zs" kategóriás edzőképzést tartanak a szülőknek, ahol elmondják, hogyan képezhetik otthon focista gyermekeiket.