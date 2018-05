Czutor Zoli fityiszt mutat a mai fiataloknak új klipjében

Az, ahogy reagálok a világra, sokszor csak úgy kibukik belőlem, nem tudom megállni. Nem lehet mindig arról írni, hogy szép az élet, néha komolyabb témákhoz kell nyúlni, amik kicsit közelebb vannak a valósághoz. A Pár piálás című albumunkon persze sok olyan dal van, amelyek inkább bulisak, de a Mindennél van még jobb klipjében egy nagyon komoly üzenet is szerepet kap. A videóban két szemszögből látjuk a sztorit, az egyik egy ízig-vérig belmondós színpadkép, a másik pedig a közönség, ahol több fiatal folyamatosan telefonnal veszi a koncertet. Így csak a telefonjukon keresztül látnak minket, és valójában az igazi élményeket nem élik meg

Ez az együttműködés csak ideiglenes volt, a mostanában nagyon divatos „feat"-elésről van szó. Egy dal erejéig álltunk össze, Viki nem tagja az együttesnek. Remek kirándulás volt, de Kocsis Renátával már négy éve dolgozunk, nagyon megtaláltuk a közös hangot, és a továbbiakban is vele teljes a csapat

Czutor Zoli mindig is a szókimondó stílusáról, társadalomkritikus véleményalkotásáról volt híres. A Belmondo frontembere ezúttal sem fogta vissza magát: bandája új klipjében alaposan beolvas a mai fiataloknak. A görbe tükörrel odadörgöli a Z generáció orra alá, hogy nem megélik, hanem kütyüikkel csak dokumentálják a fontos pillanatokat. Többek között erről is mesél a Sláger TV Híradó csütörtöki adásában, amelynek másik vendége az a Knapik Tomi lesz, akinek együttese, a Fiesta körül egy hamis pletyka keringett az elmúlt napokban – de végre tiszta vizet önt a pohárba.Czutor Zoli, a Belmondo együttes frontembere vadonatúj klipjüket mutatja be a Sláger TV Híradójának csütörtök esti adásában. Mint azt megtudhatjuk tőle, a friss sláger üzenete igencsak aktuális: a közösségi média, és a fiatalok ehhez való viszonyát dolgozták fel. Zolit mindig is foglalkoztatta a társadalomkritika, és ez most egy olyan téma, amit szívesen mutatnak be, még akkor is, ha a kritikájukra a Z generáció szülöttei kissé sértődötten felhúzzák a szemöldöküket.– mesélte a zenész.A rajongók legnagyobb örömére az együttes nemrégiben új dallal rukkolt elő, csakhogy ezzel nem kis riadalmat okoztak követőik körében. A legfrissebb nóta ugyanis Pintácsi Vikivel közösen készült, a netes fórumokon pedig azonnal megindult a találgatás: Kocsis Renátát lecserélték Vikire?– tisztázta a helyzetet Tamás.Ha kíváncsi a Fiesta aktuális felállására, valamint a Belmondo klipjére, amelynek premierje közvetlenül az adás után lesz látható, ne hagyja ki a Sláger Híradót csütörtökön 17.00-tól a Sláger TV műsorán!