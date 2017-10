Dagad Weinstein botránya: Angeline Jolie és Gwyneth Paltrow is erőszakkal vádolja a filmmogult

A korábbi híradások arról számoltak be, hogy a befolyásos producer évtizedeken át szexuálisan zaklatott fiatal színésznőket. Asia Argento színésznő és az egykor szintén színészi pályára készülő Lucia Evans, valamint egy harmadik, név nélkül nyilatkozó nő azonban a keddi cikkben azzal vádolta Weinsteint, hogy megerőszakolta őket.



Evans azt állította, hogy 2004-ben, amikor a Middlebury College-ba járt, Weinstein a Miramax irodájában, ahová szereplőválogatásra érkezett, orális szexre kényszerítette. Az olasz filmszínésznő-rendező, Argento pedig elmondta, hogy Weinstein az 1999-es cannes-i filmfesztiválon erőszakolta meg orális szexuális aktussal. "Tudom, hogy korábban már egy csomó embert szétzúzott. Ezért nem került elő eddig ez a történet, amely az én esetemben csaknem húszéves, másokéban még régebbii" - magyarázta Argento a lapban.



Weinstein ügyvédjei egyelőre nem adtak ki közleményt az ügyben. A The New Yorker a producer képviselőjét, Sallie Hofmeistert idézte, aki kijelentette: Weinstein "mindennemű gyanúsítást egyértelműen tagad azzal kapcsolatban, hogy nem közös megegyezéssel folytatott szexuális viszonyt".



A közleményben azt is leszögezte, hogy Weinstein sohasem lépett fel egyetlen nő ellen sem, aki visszautasította a közeledését. Egyúttal közölte, hogy a producer nem válaszol névtelen gyanúsításokra, továbbá a magukat megnevező nők iránti minden tisztelete ellenére is állítja, hogy ezekre a szexuális együttlétekre közös megegyezéssel került sor.



A lapban megjelent cikk szerint 13 nő állította, hogy Weinstein 1990 és 2015 között szexuálisan zaklatta vagy megerőszakolta őket. Az incidensek az erőszakos fogdosástól a megerőszakolásig terjednek.



A Weinsteint vádlók között szerepel Rosanna Arquette és Mira Sorvino is. Arquette egy kilencvenes évekbeli esetet elevenített fel, amikor egy Beverly Hills-i szállóban Weinstein arra akarta rávenni, hogy masszírozza, majd fogja meg a nemi szervét. A történtek után a színésznő szerint a producer évekig nagyon megnehezítette a dolgát.



The New Yorker azt is feltárta, hogy a The Weinstein Co. és a Miramax 16 egykori és jelenlegi alkalmazottja is vagy tanúja volt Weinstein szexuális zaklatásainak, vagy tudott róluk.



Közben a The New York Timesban Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie és több más színésznő is csatlakozott kedden a producert molesztálással vádoló nőkhöz. Paltrow szerint Weinstein arra akarta rábírni őt, mint feltörekvő színésznőt, hogy masszírozza meg egy szállodai szobában, ezért akkori udvarlója, Brad Pitt neki is rontott a producernek egy filmbemutatón. Jolie azt mondta, hogy fiatalon neki is "rossz tapasztalata" volt Weinsteinnel, ezért azóta nem is hajlandó vele dolgozni, és figyelmeztet másokat is, akik szerepet vállalnak a filmjeiben.



Harvey Weinsteint vasárnap kirúgták a Weinstein Co.-tól, amelynek társalapítója és egyik vezetője volt, miután a The New York Times riportban tárta fel, hogy évtizedekig visszaélt hatalmával és szexuálisan zaklatott színésznőket.



Azóta számos hollywoodi sztár, köztük Meryl Streep, Lena Dunham, Jennifer Lawrence, George Clooney és Ben Affleck is mélyen elítélte, és megbocsáthatatlannak nevezte, amit elkövetett.