Dakota Johnson már bánja, amit a testével tett

Megbánta Dakota Johnson, hogy tetováltatta magát. Illetve ez így nem pontos: bizonyos tetkóit továbbra is szereti, de másoktól már megválna, miközben újabbakat varrat magára.



Azt nem árulta el a Glamour magazinnak, mely tetkóit utálja, de választék van bőven. A jobb füle mögött van egy kis ábra, ami általában nem látható a haja miatt; három kismadár repdes a jobb vállán; az amor (szerelem) szó szerepel hátul a nyakán, a jobb lábán az olvasható, hogy "look at the moon" (nézz a Holdra), a bal bicepszén pedig egy latin idézet díszeleg: acta non verba (a cselekvés nem szócséplés).



Egyelőre nem szabadul meg egyetlen tetkójától sem a színésznő, hiszen a forgatásokon megfelelő sminkkel el lehet őket tüntetni. Ám hogy egy kicsit azért lázadjon, rövidre vágatta a haját, és reméli, ezt kivételesen nem fogja megbánni.



A színésznőt legközelebb A szabadság ötven árnyalata című erotikus filmben láthatjuk, amely a világsikerű trilógia befejező része.