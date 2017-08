Dalra fakadtak a Stark Lányok

Lemondott Gorka Sebestyén, a Fehér Ház egyik tanácsadója

A tanácsadó lemondó levelét a The Federalist című jobboldali portál hozta nyilvánosságra, majd a hírt fehér házi tisztségviselők megerősítették több internetes oldalnak is. A The New York Times szerint Gorkát lemondásra kényszerítették.