Daniel Day-Lewis csak a hírverés miatt mondta, hogy visszavonul?

Hamarosan bemutatják Daniel Day-Lewis utolsó filmjét – ami talán nem is lesz az utolsó.



A Fantomszálban londoni úri szabót alakít, aki a felső tízezernek készít fantasztikus ruhakölteményeket, miközben magánéletére sötét árnyak vetülnek.



A háromszoros Oscar-díjas színész kijelentette, hogy ez az utolsó filmje, ám a rendező, Paul Thomas Anderson ebben nem olyan biztos.



- A forgatáson egyszer sem bukkant fel a téma, és Daniel már eddig is elmondta párszor, hogy ennyi volt, és visszavonul, aztán leszerződött a következő filmre – mondja Anderson legújabb interjújában.



A rendező azt is elárulta, hogy a Fantomszál hivatalosan készen van (így szerepel a mindig megbízható IMDB filmes portálon is), de azért ő még újra és újra megvágja, egészen a bemutatóig, hogy minél tökéletesebb legyen.



(Phantom Thread – hazai bemutató: 2018. február 1.)