Daniel Radcliffe ősszel megint a Broadwayn játszik

Egy új darab ősbemutatójában szerepel a Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe ősztől a Broadwayn - számolt be róla a Variety.com.



A The Lifespan of a Fact egy Las Vegas-i tinédzser öngyilkosságáról publikált esszé körüli viharról szól.

John D'Agata írásának publikálását a Harper kiadó visszavonta a tények ellenőrzése körüli problémákra hivatkozva. D'Agata és lektora, Jim Fingal ezt követően a The Believer magazinban közölték az esszét.



D'Agata és Fingal 2012-ben a cikk körüli viharról írt könyvet The Lifespan of a Fact címmel, amelyben arról a vitáról írtak, hogy a tényeket feltárhatják-e, megváltoztathatják-e egy esszében.



A darabot szeptember 20-tól kezdik játszani a Studio 54 színházban, a premier pedig október 18-án lesz.

Radcliffe Fingalt alakítja, D'Agata szerepében pedig Bobby Cannavalét láthatja a közönség.



Radcliffe filmes szerepei mellett gyakran lép színpadra. A Broadwayn korábban az Equusban, a The Cripple of Inishmaan és a How to Succeed in Business Without Really Trying című színműben szerepelt, legutóbb pedig a Privacy című drámában játszott a Public Theaterben.



A The Lifespan of a Fact című darabot Leigh Silverman rendezi. A színművet az eredeti könyv nyomán Jeremy Kareken, David Murrell és Gordon Farrell írta.