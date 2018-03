Danny Boyle dolgozik az új James Bond-film forgatókönyvén

Az Oscar-díjas brit rendező, Danny Boyle az új James Bond-film forgatókönyvén dolgozik.



A 007-es ügynök 25. filmes kalandjának lehetséges rendezőjeként is emlegetett Boyle erről a Bizalom című új, tízrészes tévéfilmsorozata premierjén beszélt. A produkció J. Paul Getty dúsgazdag olajmágnásról szól, akinek elrabolják a 16 éves unokáját. A megtörtént eseményt a közelmúltban Ridley Scott A világ összes pénze című filmje is feldolgozta.



Boyle (Gettómilliomos, T2 - Trainspotting) azt is elárulta a premier vörös szőnyegén, hogy rendszeres munkatársával, John Hodge-dzsal együtt írja a Bond-sztori forgatókönyvét.



A rendező a Screendaily.com értesülése szerint hozzáfűzte: párhuzamosan Richard Curtisszel ír egy filmet a Working Titles számára. Arra is utalt, hogy a zenés vígjáték forgatása után foghatna bele 2018 végén a Bond-moziba.



A brit titkos ügynök kalandjait gyártó MGM stúdió még nem hozta nyilvánosságra, hogy ki rendezi az új filmet. Tavaly a stúdió annyit jelentett be, hogy a 25. Bond-filmet Észak-Amerikában 2019. november 8-án mutatják be.



A legutóbbi, 2015-ben bemutatott Spectre - A Fantom visszatér című Bond-mozit Sam Mendes rendezte.



A készülő 007-es produkcióban megint az 50 éves Daniel Craig alakítja Bondot, immár ötödik alkalommal.