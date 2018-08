Debreczeni Zita és Dobó Ági is zsűri lesz a Miss Balaton döntőjén

Debreczeni Zita

Lassan a fináléhoz közeledik a Miss Balaton 2018 szépségverseny. Egy nappal az augusztus 4-i döntő előtt pedig két zsűritag nevéről is lehull a lepel. Debreczeni Zita és Dobó Ági is a zsűriasztal mögül nézi majd végig, ahogy a 12 legszebb lány megmutatja magát sportos és elegáns viseletben, valamint bikiniben.Debreczeni Zita 2001-ben harmadik helyezést ért el a Miss Balatonon, az elmúlt években pedig hol casting zsűriként, hol fotósként vett részt a lányok felkészítésében.– Nagyon örülök, hogy 17 év után – kimondani is hihetetlen - újra részt vehetek a Miss Balaton versenyen, főleg, hogy most a másik oldalon állok. Nagyon érdekes lesz úgy nézni a lányokat, hogy akkor, amikor én indultam, ők még csak óvodások voltak – mondta nevetve Zita, majd hozzátette: – Egyetlen tanácsom van a lányoknak, amit anno én is megfogadtam: mosolyogjanak!Dobó Ági éveken át az első pillanattól kezdve ott volt a lányok mellett és casting mentorként segítette őket. Ez lesz az első év, hogy zsűritagként lesz jelen a Miss Balatonon.– Mindig is titkos vágyam volt, hogy egyszer zsűri lehessek egy nagy szépségversenyen. Ez most egy teljesen új feladat lesz nekem. Négy éven át mindig ott voltam a Miss Balaton versenyzők mellett, és az első castingon megismerhettem a lányokat. Tudtam, hogy kivel, hogyan lehet együtt dolgozni. Nagyon izgalmas lesz, hogy most a döntőn fogok először találkozni velük – mesélte Dobó Ági, aki azt is elárulta, hogy az összhangot fogja figyelni leginkább: mennyire hitelesen kommunikál az adott versenyző, ez mennyire lesz harmóniában a mozgásával, a gesztikulációjával.Már csak egy nap, és kiderül, hogy kinek a fejére kerül idén a Miss Balaton koronája, de a közönség addig is leadhatja voksait aoldalán keresztül.