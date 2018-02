Delhusa Gjont egy év után fogadta csak el fiatal kedvesének édesapja

Harmonikus kapcsolatban él Delhusa Gjon, akit még soha nem láttunk ennyire energikusnak és mosolygósnak, mint amikor párja, Fanni társaságában van. Az énekes megküzdött ezért a kapcsolatért, hisz a jelentős korkülönbség miatt minden irányból kaptak rosszalló megjegyzéseket, az idő viszont őket látszik igazolni. Fanni és Gjon már négy éve alkotnak egy párt, és pont ugyanúgy él­nek, mint bárki más. Mindennapjaikról, érzéseikről közösen meséltek a Borsnak – Nagyon szeretem benne, hogy törődik az emberrel, minden apró részletre odafigyel, és romantikus pasi! Sokszor vár ha­za vacsorával! Eddig nem tu­dott főzni, de nemrég megtanult! Specialitása a csirke, minden mennyiségben és formában – áradozott kedveséről a lovas edzőként dolgozó lány, akitől Delhusa vette át a szót.– Amikor fáradtan hazaérkezik a munkából, valóban vacsorával várom. A tálaláshoz nagyon értek, megadom a módját a körítésnek. Tudom, hogy a meghitt hangulathoz egy pohár bor is hozzájárul, de nemigen iszunk alkoholt, így erre csak nagyon ritkán kerül sor. Én a reformkonyhát képviselem, a fantáziámra hagyatkozom. Olykor elég meglepő fűszereket teszek az ételbe, de ha elbizonytalanodom, megkérdezem a mamáját – vallotta be Gjoni.Azzal, hogy Fanni édesanyja főzési tippeket ad a zenésznek, egyértelmű, hogy elfogadta lánya választottját, ahogy mára az édesapja is.

– Már jó a viszonyunk! Amikor összejöttünk, egy évig nem na­gyon beszéltünk a papájával, de idővel bebizonyítottuk, hogy összepasszolunk! A nagymamákkal is csípjük egymás! Én va­gyok a nagymamák kedvence – mondta büszkén Delhusa. – Fan­ni rendesen végzi a feladatait, az, hogy ezt látták, valószínűleg segített az elfogadásban.A pár arra is nagyon odafigyel, hogy a napi hajtás ne őrölje fel a kapcsolatukat. Ahogy a zenész fogalmaz, „elébe mennek a dolgoknak", és hiába fáradtak, mindig kaphatóak arra, hogy valamelyik közös hobbijuknak hódoljanak. Ilyen például a lo­vag­lás. Jelenleg két saját lovuk van, ami teendőkkel is bőven ellátja őket, de ha Fanni lovagolni hívja, azonnal beleugrik a lovascsizmájába. Az állatok gondozásába pedig az énekes fia is besegít.– A faluban, ahol élünk, nincs ellenlábasunk! Min­den­­ki mosolyog ránk! Ha va­laki rosszindulattal közelít fe­­lénk, odébb állunk, de aki ki­­csit is ismer minket, az látja, hogy összepasszolunk!