Dell: a mesterséges intelligencia az emberiség javát szolgálja

A mesterséges intelligencia nagyobb hasznára lesz majd az emberiségnek, mint amennyit ártani lenne képes - jelentette ki a Dell Technologies elnök-vezérigazgatója Michael Dell pekingi tartózkodása során a kínai állami Hszinhua (Xinhua) hírügynökségnek adott interjúban.



"A jövőben az ember-plusz-gép megoldásokra kell helyezni a hangsúlyt, nem pedig a gép-mínusz-ember megoldásokra" - hangsúlyozta az amerikai számítástechnikai gyártó és informatikai szolgáltató konszern első embere az interjúban.



Az utóbbi időkben erősen vitatott "forró témává" vált a mesterséges intelligencia kérdése szakmai körökben és a nyilvánosság előtt is. Sokak számára a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) fejlődése nem csak hogy a foglalkoztatásra nézve jelent komoly veszélyt, de magát az emberi civilizációt is végveszélybe sodorhatja.



Midhael Dell szerint azonban nem kell tartani az AI-forradalomtól. "Eszközről van szó, nem kell tartani tőle" - fogalmazott. Rámutatott: a modern gazdaságban az adat éppen olyan fontos gazdasági tényezővé lépett elő, mint a munka és a tőke. "Az adat vált az emberi civilizáció fejlődését meghatározó új erővé."



Véleménye szerint a big data, a dolgok internete (IoT), az ötödik generációs mobil adatátviteli szolgáltatások, a mesterséges intelligencia, az öntanuló gépek és más hasonló innovációk, vagyis összefoglaló nevén a "digitális forradalom" a legapróbb részleteiben is át fogja formálni nem csak a gazdaság és a kereskedelem, de magának a társadalomnak a működését is.



A Dell első embere az interjúban megjegyezte, hogy Kína az éllovas szerepét tölti be a digitális forradalom számos területén, egyebek között az elektronikus kereskedelemben, a mobil fizetésekben, valamint erőforrásmegosztó (sharing economy) alkalmazások terén. "Kína egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a nemzetközi porondon és ezzel párhuzamosan a Dell szempontjából is" - fogalmazott.



Michael Dell első alkalommal látogatott el Kínába azt követően, hogy a tőzsdén jegyzett Dell Inc. privatizációjával megalakult a Dell Technologies Inc. és 2016 szeptemberében beolvasztotta magába az EMC üzleti szoftverfejlesztő és informatikai szolgáltató vállalatot.